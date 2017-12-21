Fatih Terim'den Galatasaray ile ilgili flaş paylaşım

Teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verildikten sonra Galatasaray'da gözler Fatih Terim'e çevrilmişti. Sarı kırmızılı kulüp bu akşam Fatih Hoca ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Sarı kırmızılı kulübe dönüp dönmeyeceği günlerce tartışılan teknik direktör Fatih Terim, resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Galatasaray Kulübü'nü etiketleyen Terim, "Nerede kalmıştık" mesajını gönderdi. Bu mesaj deneyimli teknik adamın dönüş ihtimalinin güçlü olduğunu ortaya çıkardı.