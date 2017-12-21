21/12/2017 22:28


Fatih Terim'den Galatasaray ile ilgili flaş paylaşım

Fatih Terim

Teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verildikten sonra Galatasaray'da gözler Fatih Terim'e çevrilmişti. Sarı kırmızılı kulüp bu akşam Fatih Hoca ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Sarı kırmızılı kulübe dönüp dönmeyeceği günlerce tartışılan teknik direktör Fatih Terim, resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Galatasaray Kulübü'nü etiketleyen Terim, "Nerede kalmıştık" mesajını gönderdi. Bu mesaj deneyimli teknik adamın dönüş ihtimalinin güçlü olduğunu ortaya çıkardı.


Real Madrid Barcelona
Real Madrid Barcelona ne zaman ve saat kaçta başlayacak
Meşrutiyet Caddesi
Melih Gökçek döneminde inşa edilen üst geçitler sökülüyor
cumhurbaşkanı erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan Noel mesajı yayınladı
bolu dağı
Kar yağışı etkisini arttırdı TIR'ların geçişine izin verilmiyor
istanbul yol
Dikkat İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
İlgili Haberler
Real Madrid Barcelona

Real Madrid Barcelona ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Arda Turan

Beşiktaş Arda Turan transferini bitirmek istiyor

Fatih Terim

Fatih Terim sarı kırmızılıları Göztepe maçına hazırlıyor

Domagoj Vida

Beşiktaş Domogoj Vida transferini bitirdi

Son Dakika Haberleri
Meşrutiyet Caddesi

Melih Gökçek döneminde inşa edilen üst geçitler sökülüyor

cumhurbaşkanı erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Noel mesajı yayınladı

bolu dağı

Kar yağışı etkisini arttırdı TIR'ların geçişine izin verilmiyor

istanbul yol

Dikkat İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

 Yazarlarımız
turker erturk

Kadın Erkeğe İtaat Etmek Zorundadır

Geçen gün (20 Aralık 2017), Milli Eğitim Bakanı Yılmaz “Hz. Muhammed’in Hayatı” kitabındaki Medeni Kanuna aykırı evliliğe ilişkin sözleri savunarak; “Kadının itaati ibadettir” ifadeleri için ...

Devam