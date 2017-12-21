Flaş gelişme Galatasaray Fatih Terim'i KAP'a bildirdi

Igor Tudor ile yolları ayıran Galatasaray teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır.

TERİM: "NEREDE KALMIŞTIK"

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği günlerce tartışılan teknik direktör Fatih Terim, resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Galatasaray Kulübü'nü etiketleyen Terim, "Nerede kalmıştık" mesajını gönderdi. Bu mesaj deneyimli teknik adamın dönüş ihtimalinin güçlü olduğunu ortaya çıkardı.