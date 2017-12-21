21/12/2017 07:46


Fenerbahçe'nin efsanesi Sow Süper Lig'e dönüyor

Moussa Sow

Futbol kariyerine Dubai ekibi Al Ahli’de devam eden Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow, Ocak ayı transfer döneminde Türkiye'ye dönüş hazırlığı yapıyor

Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor, Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlararasında yer alıyor. Kulübü ile bir buçuk yıl mukavelesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini feshederek transferini bonservis bedeli olmadan gerçekleştirmeyi planlıyor.

Sow serbest kalması durumunda kendisine yapılan teklifleri değerlendirip, kararını verecek. 2015’te 16 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’den Al Ahli’ye transfer olan Senegalli oyuncu, geçen sezon kiralık olarak sarı lacivertli takımın formasını yeniden giydi. 37 maç çıktığı sezonu 15 gol 3 asistle kapatan sow, bu sezon Al Ahli ile 8 maça çıktı, 1 gol attı.

 

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