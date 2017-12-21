21/12/2017 07:42


İspanyol basını yazdı 'Arda'nın Galatasaray'a transferi zorlaştı'

Arda Turan

İspanyol basını tarafından yapılan haberde, Barcelona ile yolları ayıracak olan Arda Turan'ın Galatasaraylı teknik direktör Tudor'un görevine son verilmesiyle Galatasaray'a gidişinin zorlaştığı yazıyor

Yayınlanan haberde şu ifadelere yer verildi: Barcelona takımının orta saha oyuncularından Arda Turan’ın Galatasaray’a transferi zora girdi. Sebebi ise Arda’nın, Galatasaray’daki en büyük hayranı Igor Tudor’un görevden alınması.

Yaz transfer döneminden bu yana Arda Turan’ın Galatasaray’a transfer edilmesini isteyen Igor Tudor’un, Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında görevine son verildi. Bu ayrılık sonrasında Arda’nın da Galatasaray’a devre arasında transfer olması zora girdi.

İlgili Haberler
Moussa Sow

Fenerbahçe'nin efsanesi Sow Süper Lig'e dönüyor

Marouane Fellaini

Marouane Fellaini'den Beşiktaşlı taraftarı heyecanlandıran paylaşım

ingiltere futbol

İngiltere'de futbolunda gündemde Türk Cenk Tosun var

Igor Tudor

Igor Tudor futbolcularıyla vedalaştı

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 21 Aralık en güncel altın fiyatları

ayla filmi

'Ayla' Berlin'deki izleyicilerle buluştu

cam filmi yasağı

Cam filmi uygulamasının ayrıntıları ortaya çıktı

bitcoin

AB yetkilisi bitcoin hakkında riskleri anlattı

 Yazarlarımız
mustafa oz

Neler Yapabiliriz

Ülkemizdeki olumsuzlukları yenebilmek için önce neler yapabiliriz? Bunun için el ele verip düşünmemiz, fikirle üretmemiz gerekiyor. Emperyalizm denilen belanın ülkemiz üzerinde oynadığı oyunların farkına varmamız ...

Devam