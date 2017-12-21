İspanyol basını yazdı 'Arda'nın Galatasaray'a transferi zorlaştı'

İspanyol basını tarafından yapılan haberde, Barcelona ile yolları ayıracak olan Arda Turan'ın Galatasaraylı teknik direktör Tudor'un görevine son verilmesiyle Galatasaray'a gidişinin zorlaştığı yazıyor

Yayınlanan haberde şu ifadelere yer verildi: Barcelona takımının orta saha oyuncularından Arda Turan’ın Galatasaray’a transferi zora girdi. Sebebi ise Arda’nın, Galatasaray’daki en büyük hayranı Igor Tudor’un görevden alınması.

Yaz transfer döneminden bu yana Arda Turan’ın Galatasaray’a transfer edilmesini isteyen Igor Tudor’un, Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrasında görevine son verildi. Bu ayrılık sonrasında Arda’nın da Galatasaray’a devre arasında transfer olması zora girdi.