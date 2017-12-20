20/12/2017 19:06


İngiltere'de futbolunda gündemde Türk Cenk Tosun var

ingiltere futbol

İngiltere basınına göre sezon sonu gerçekleşecek olan transfer için baba Tosun'un her iki takım yöneticileri ile biraraya geldiği ve Cenk Tosun'un ancak sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağını ilettiği belirtildi

AVRUPA\LONDRA - İngiltere basınına her gün haber olan Beşiktaş'ın yıldız ismi hakkında transfer iddiaları devam ederken, en son çıkan haberlere göre Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'un oğlunun transferi hakkında Tottenham ve Everton ile görüşme halinde olduğu yazıldı. İngiltere basınına göre sezon sonu gerçekleşecek olan transfer için baba Tosun'un her iki takım yöneticileri ile biraraya geldiği ve Cenk Tosun'un ancak sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağını ilettiği belirtildi.Avrupa'nın dev liglerinden 13 farklı takımın Cenk Tosun ile ilgilendiğini yazan İngiliz basını bu takımlar arasında en ciddi olan ekiplerin Crystal Palace, Tottenham ve Everton olduğunu ve yıldız oyuncunun transferi için 20 milyon Sterlin bütçe ayırdıklarını yazdılar.


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İngiltere'de futbolunda gündemde Türk Cenk Tosun var
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