Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ilk rakibi belli oldu

Galatasaray'da yapılacak seçimli genel kurulda Dursun Özbek'in yarışacağı isimler tek tek belli olmaya başlıyor

Adnan Öztürk’ün başkan adaylarından biri olması beklerken adaylığı kesinleşen ilk isim ise Turgay Kıran oldu. Ulusal Kanal’da Futbol Tutkusu programına telefon ile bağlanan Kıran başkanlığa adaylığını koyduğunu açıkladı.

Kıran, “Çok geç bir karar verdi (Dursun Özbek) ve Galatasaray’a tam zarar verecek bir dönemde de böyle bir kararı almak zorunda kaldı. Ben her zaman -geçen dönemde de söylemiştim- Galatasaray’ın en sıkıntılı dönemlerinde dahi benim mücadelem Galatasaray’da demokrasinin işler olması ve bu başkanlık adaylığında her zaman var olmamdır. Bunları Galatasaraylılar çok iyi biliyor. Biz Galatasaray’ı hiçbir zaman yarı yolda bırakmadık. Söz verip de yarı yolda kaçmadık” ifadelerini kullandı.