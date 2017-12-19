19/12/2017 18:57


7 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi

tff

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 7 takım PFDK'ya sevk edildi

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 16. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Elazığspor, Adana Demirspor, Samsunspor ve Akın Çorap Giresunspor'un da kurula sevkine karar verildiği kaydedildi. Gaziantepspor oyuncusu Zeki Sinanoğlu ile Elazığspor Kulübü Başkanı Sedat Karataş'ın da PFDK'ya sevkinin kararlaştırıldığı belirtildi.


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