19/12/2017 18:51


Fikret Orman açıkladı Arda Turan Beşiktaş'a mı gidiyor

Fikret Orman

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son dönemlerde adı Beşiktaş ile anılan Arda Turan hakkındaki iddialara yanıt verdi

Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ın adının Beşiktaş'la anılmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Orman, "Arda, çok sevdiğimiz bir çocuk. Türk sporunun önemli bir oyuncusu. Bizi yurt dışında gayet iyi temsil eden bir kardeşimiz, ancak Beşiktaş'ın gündeminde yok. Ama Arda'yla alakalı fikirlerimi pozitif anlamda anlatmak istiyorum ki, bu gibi oyuncularımızı kazanmamız lazım. Onunla alakalı devamlı olarak tabiri caizse linç kampanyası yapılmak isteniyor, ona da karşıyım. Böyle değerli oyuncularımızı kazanmalıyız. Sevdiğim bir oyuncu ama Beşiktaş'ın şu anki gündeminde yok" dedi.

CENK TOSUN'UN GELECEĞİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer öncesi ismi Avrupa kulüpleriyle anılan takımın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un bu sene takımdan ayrılmasını düşünmediklerini belirtti.

Orman, "Cenk Tosun ile alakalı ben ve yönetim kurulu üyelerimle açıklamalarda bulunduk. Bu sene takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Beşiktaş'a gelmiş resmi bir yazı da yok. Bunlar rivayet olarak konuşuluyor. Beşiktaşlı oyuncular kıymetli oyuncular, hepsine teklif gelir, bundan doğal bir şey yok" diye konuştu.


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