19/12/2017 15:49


Dursun Özbek Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu

Dursun Özbek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor'un görevine son verilmesiyle adı gündemden düşmeyen Fatih Terim ile ilgili açıklama yaptı

Dursun Özbek'in Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklama: Fatih Terim benim çok sevdiğim Galatasaray'a müthiş hizmetler vermiş bir Galatasaraylı... Şu periyotta 1-2 aydan beri Fatih Terim etrafından devamlı bir tartışma dönüyor. Sevgili Fatih'e zara verdiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın sembolleşmiş bir ismini neden biz yıpratıyoruz. Biz bütün bunları değerlendirip seçim yapmak durumundayız. Bu isimlerin yıpratılmamasını istiyoruz. Bırakın yönetim kurulu bunu değerlendirip kararını versin.

 

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