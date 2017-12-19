19/12/2017 08:38


Roberto Mancini'den Tudor'a 'Güçlü olun' mesajı

Roberto Mancini

Galatasaray Kulübünün tercümanı Mert Çetin'in Sosyal medya hesabından Igor Tudor ile ilgili yaptığı paylaşıma sarı kırmızılıların eski teknik direktörü Roberto Mancini yorum yaptı

Galatasaray’ın eski teknik direktörlerinden Roberto Mancini Mert Çetin’in paylaşımına ”Güçlü olun ve yolunuza devam edin” yorumunda bulundu.

Mancini’nin bu mesajının ardından çok sayıda taraftarlar ”Değerini bilemedik senin Mancini”, ”Geri dön Mancini” gibi yorumlarda bulundular. Kariyerini Rusya Ligi’nde Zenit ekibinde sürdüren İtalyan teknik adamın ismi İtalya Milli Takımı ile de anılıyordu.

 
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