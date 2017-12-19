19/12/2017 08:34


Ayhan Akman ilk kez konuştu 'Çok yıprandık'

Ayhan Akman

Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından Igor Tudor ile görevine son verilen Ayhan Akman açıklama yaptı

Görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyleyen Ayhan Akman “Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Görev var dediler geldik, yok dediler gittik. Konuşma zamanımız geldi” dedi. Görevde bulunduğu sürede sıkıntılı günler geçirdiğinin altını çizen ve her şeyi Galatasaray için yaptıklarını söyleyen Ayhan Akman, “Çok sustuk ve yıprandık. Her şeyi Galatasaray’ın menfaatlerini korumak için yaptık” diye konuştu.

 
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