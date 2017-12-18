Galatasaray'da Igor Tudor hakkında karar verildi

Galatasaray Kulübü, peş peşe gelen mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Tudor ile yolları ayırma kararı aldı

Sarı kırmızılı kulüpte bugün saat 14:00'te gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısı sonrasında Igor Tudor ile yollar ayrılacak. Başkan Dursun Özbek'in gece geç saatlere kadar süren görüşmelerinin ardından bugün Tudor ile yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi. Kısaca Galatasaray'da Igor Tudor dönemi bugün itibarı ile sona erecek. Sarı kırmızılı kulüp, Tudor'a 400 bin euro tazminat ödeyecek.