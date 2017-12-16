Ergin Ataman'ın yeni takımı belli oldu

Anadolu Efes Hırvat hoca Velimir Perasovic ile yollarını ayırdıktan sonra Ergin Ataman ile anlaşmaya vardı

Ataman'ın başına geçeceği Anadolu Efes Basketbol Takımı, dün oynadığı THY Avrupa Ligi 12. hafta maçında ağırladığı İspanyol ekibi Baskonia'ya 82-81 mağlup oldu. Anadolu Efes organizasyondaki 9. mağlubiyetini yaşadı.

En son A Milli Erkek Takım ile Galatasaray Odeabank'ı aynı anda çalıştıran Ergin Ataman, önce Milli Takım'dan istifa ettiğini açıklamıştı.

Anadolu Efes Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Velimir Perasovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 2016-17 sezonu başında göreve getirilen Velimir Perasovic ile görüşülmüş ve Perasovic dönemi sona erdirilmiştir. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında 17 Aralık Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye ile oynayacağımız karşılaşmada takımızın başında yardımcı antrenörlerden Agusti Julbe görev yapacaktır. Sayın Velimir Perasovic’e katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.