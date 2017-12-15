15/12/2017 14:17
Kuralar çekildi Ziraat Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuralarının çekilmesi sonucunda eşleşmeler belli oldu
Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.
Kura çekimi sonuçları şöyle:
Beşiktaş - Osmanlıspor
Boluspor - Akhisarspor
Galatasaray - Bucaspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Giresunspor - Başakşehir
Gençlerbirliği - Bursaspor
Konyaspor - Trabzonspor