Kuralar çekildi Ziraat Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuralarının çekilmesi sonucunda eşleşmeler belli oldu

Son 16 turu müsabakaları, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.

Kura çekimi sonuçları şöyle:

Beşiktaş - Osmanlıspor

Boluspor - Akhisarspor

Galatasaray - Bucaspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Giresunspor - Başakşehir

Gençlerbirliği - Bursaspor

Konyaspor - Trabzonspor