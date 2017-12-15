15/12/2017 14:14


Beşiktaş Osmanlıspor mesaisine devam ediyor

beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Osmanlıspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor

Siyah beyazlılar maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.


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