15/12/2017 13:45


Milli futbolcu Emre Mor’dan flaş transfer açıklaması

Emre Mor

Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, İspanyol basınında yaptığı açıklamada Türkiye'deki herhangi bir kulübe transfer olmayı düşünmediğini açıkladı

Celta Vigo'ya transfer sürecini anlatan Emre Mor, herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmediğini söyleyerek, “Başka teklifler de vardı ancak buraya gelmek istedim. Oyuncu ve insan olarak gelişebileceğimi biliyordum. Celta’nın gelişmek için en iyi ve en kolay yol olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü Celta’da kalmak ve burada başarılı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“İspanyol futbolu benim için daha yararlı”

Emre Mor, İspanya'da oynanan futbol ile alakalı konuşarak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:“Üzerimde baskı hissetmiyorum. Dediğim gibi henüz 20 yaşındayım ve önümde uzun bir kariyer var. İspanya futbolunun da benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Alman futbolunda daha çok koşuyorsunuz ama İspanya’da oyun daha çok tekniğe dayalı.”

 

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