15/12/2017 09:11


Beşiktaş sürpriz golcüyü takibe aldı

Christian Benteke

Cenk Tosun'un başka bir takıma transfer olabileceğini düşünen Beşiktaş, Crystal Palace'ın forveti Christian Benteke'yi takip ediyor

İngiliz ekibi, bir süre önce Cenk Tosun için Beşiktaş'ın kapısını çalıp, cazip bir teklifte bulunmuş ancak olumsuz yanıt almıştı. Siyah-beyazlıların Benteke'yi listelerine dahil etmesi akıllara, "Bir takas olabilir mi?" sorusunu getirdi.Bu arada sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Atiba Hutchinson için bekleme kararı alan yönetim, bir süre önce temasa geçtiği Fellaini'yi bu oyuncunun alternatifleri arasında tutmaya devam ediyor. Kaynak: Fotomaç

 

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