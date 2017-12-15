Bayern Münih Beşiktaş maçının İddaa oranları açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, yapılan kura çekimiyle Bayern Münihile eşleşmişti. Beşiktaş ile Bayern Münih arasında Almanya'da oynanacak mücadelenin iddia oranları belli oldu

İddaa Risk Yönetim Merkezi, 20 Şubat 2018 tarihinde Allianz Arena'da oynanacak müsabakada Siyah-Beyazlı temsilcimizin galibiyetine 8.00 oran verdi. TSİ 22.45'te başlayacak maçta Alman devinin galibiyetine ise 1.10 oran verildi.İki takımın beraberliği ise 6.00 oran olarak belirlendi.Kritik karşılaşmada 2.5 gol üstü oranı 1.35 iken, alt oranı ise 2.15 oldu.