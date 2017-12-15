15/12/2017 08:45


Galatasaray Başkanı açıkladı Arda Turan ile bir görüşme yapıldı mı

Dursun Özbek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan'ın transferi konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini açıkladı

Sarı-kırmızılı futbol takımı ile moral yemeğinde bir araya gelen Özbek'in açıklamaları, kulübün internet sitesinde yer aldı. Başkan Özbek, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.Özbek, gerekli transferleri yapacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Teknik heyet ve futbol direktörümüzle önümüzdeki dönemi değerlendirmek için görüşüyoruz. Spesifik olarak Arda Turan ile bir görüşmemiz yok. Arda Turan bizim evladımız. Yazılıyor, çiziliyor ama ben hayret ediyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Bize gelen rapor çerçevesinde ocak ayındaki transfer döneminde eksiklerimizi tamamlamak için çalışmalara başladık. Fazla geç kalmadan ocak ayında gerekli transferleri yapacağız."

Galatasaray taraftarına da mesaj veren Özbek, "Taraftarlardan bizi desteklemelerini istiyorum. Taraftarla büyüğüz. Taraftarımız bizi desteklediği sürece şampiyonluğun en büyük adayıyız." ifadelerini kullandı.

 


netanyahu
İsrail Başbakanı Netanyahu 7. kez ifade verdi
yağışlı ve soğuk hava
Şiddetli yağış geliyor hava sıcaklıkları düşecek
DHKP-C operasyonu
Başkentte DHKP-C operasyonu çok sayıda gözaltı var
işsizlik oranı
Eylül ayına ilişkin işsizlik rakamları açıklandı
Emircan Açıkgöz
Emircan Açıkgöz'ün ölümüyle ilgili gözaltılar var
İlgili Haberler
Christian Benteke

Beşiktaş sürpriz golcüyü takibe aldı

Beşiktaş Bayern Münih maçı

Bayern Münih Beşiktaş maçının İddaa oranları açıklandı

Ziraat Türkiye kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna çıkan takımlar hangileri

Talisca

Talisca Beşiktaş'a veda mı ediyor

Son Dakika Haberleri
netanyahu

İsrail Başbakanı Netanyahu 7. kez ifade verdi

yağışlı ve soğuk hava

Şiddetli yağış geliyor hava sıcaklıkları düşecek

DHKP-C operasyonu

Başkentte DHKP-C operasyonu çok sayıda gözaltı var

işsizlik oranı

Eylül ayına ilişkin işsizlik rakamları açıklandı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

O silahların hedefinde Türkiye var

ABD Başkanı Trump,daha önce yaptığı açıklamada “PKK/PYD’ ye artık silah verilmeyecek” demişti. Pentagondan yapılan açıklamada da “DEAŞ ile mücadele sona erdi. Verilen silahların Türkiye’yi tehdit ...

Devam