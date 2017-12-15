Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna çıkan takımlar hangileri
Yapılan mücadelelerin ardından Ziraat Türkiye Kupasının 5. turunda rakiplerine üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu
Kupa heyecanı hızla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası, 5. turunda rakiplerine üstünlük sağlayan Antalyaspor, Bursaspor, Boluspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bucaspor, Osmanlıspor, Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe, Kayserispor, İstanbulspor, Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir son 16 turuna yükseldi.