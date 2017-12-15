15/12/2017 08:40


Talisca Beşiktaş'a veda mı ediyor

Talisca

Bonservisi Benfica'da olan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca'ya Çin’den 25 milyon Euro’luk teklif geldiği öğrenildi. Teklifi değerlendirmek isteyen Benfica, Beşiktaş’ın onay vermesi durumunda ocak ayında Çin kulübü ile anlaşmaya varacak

Portekiz ekibi, siyah beyazlıların transferi kabul etmesi durumunda, Talisca’nın iki yıllık kiralama bedeli olan 4 milyon Euro’yu Beşiktaş’a geri ödeyecek.

PLANLAR TRANSFERE BAĞLI

Siyah beyazlıların ocak ayı transfer gündeminde Cenk Tosun’a gelen teklifler ve Domagoj Vida ile sözleşme imzalanması öne çıkarken, Portekiz’den gelen haber yönetimin planlarını değiştirebilir. Talisca’nın takımdan ayrılması durumunda futbol komitesi, Brezilyalı futbolcunun yerini doldurmak için arayışlara başlayacak.


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