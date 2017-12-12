12/12/2017 13:38


Beşiktaş Almanya'ya taraftar götürmeyecek

Bayern Münih beşiktaş maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile mücadele edecek olan siyah beyazlı kulüp, deplasmanda yapacakları maça taraftar götürmeyeceklerini açıkladı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca paylaşılan mesajda, taraftarlara bu yönde bir organizasyon yapılmaması yönünde uyarıda bulunularak, şu görüşlere yer verildi:

"Değerli taraftarlarımız, Bayern Münih ile 20 Şubat'ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçımızı izlemek için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek Allianz Arena'ya gitmemelerini önemle rica ederiz."

 

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