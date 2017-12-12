12/12/2017 10:54


Sivas Belediyespor Galatasaray kupa maçı canlı yayın bilgileri

Sivas Belediyespor Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde alatasaray bu akşam rakibi Sivas Belediyespor'un evine konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında ilk maçı 5-1 kazanan Galatasaray, deplasmanda Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Saat 19:30'da başlayacak olan mücadele canlı olarak A Spor kanalından izlenebilecek.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda bu akşam saat 19.30'da Sivas Belediyespor'a konuk olacak. İlk mücadeleyi 5-1 kazanan sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Igor Tudor, kafileye yıldız isimleri dahil etmedi. Galatasaray'ın Sivas'a hareket eden maç kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

"Batuhan Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Koray Günter, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Emirhan Civelek, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Celil Yüksel, Sefa Özdemir"


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