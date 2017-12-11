11/12/2017 17:09


Beşiktaş Kulübü başkanından Bayern Münih açıklaması

Fikret Orman

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde eşleştikleri rakibi Bayern Münih hakkında açıklama yaptı

Orman, TRT Spor’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hepsi zor takımlar. Kim iyi kim kötü açıkçası bilmiyorum. Brugge çıkmıştı, elendik. Almanya’nın ikincisi Leipzig’i hem orada hem burada yendik. Bu bir öz güven. Çantada keklik bir kulüp değiliz. Zevkli, rekabete açık bir maç olacak. 2-2.5 ay zamanımız var. Mental olarak iyi hazırlanacağız. Ben umutluyum. Deplasmandaki maçta olay çıkmaması en önemli temennim.”


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