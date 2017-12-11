Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi bugün saat 14:00'da TRT Spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndan lider olarak çıkan temsilcimiz Beşiktaş'ın, son 16 turundaki muhtemel 7 rakibi de belli oldu. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri oldu. Son 16 tur maçları 13-14 Şubat - 20-21 şubat ve 6-7 Mart - 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

A Grubu: Basel (İsviçre)

B Grubu: Bayern Münih (Almanya)

C Grubu: Chelsea (İngiltere)

D Grubu: Juventus (İtalya)

E Grubu: Sevilla (İspanya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

H Grubu: Real Madrid (İspanya)