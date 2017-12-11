Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi bugün saat 14:00'da TRT Spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndan lider olarak çıkan temsilcimiz Beşiktaş'ın, son 16 turundaki muhtemel 7 rakibi de belli oldu. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri oldu. Son 16 tur maçları 13-14 Şubat - 20-21 şubat ve 6-7 Mart - 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.
A Grubu: Basel (İsviçre)
B Grubu: Bayern Münih (Almanya)
C Grubu: Chelsea (İngiltere)
D Grubu: Juventus (İtalya)
E Grubu: Sevilla (İspanya)
F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
H Grubu: Real Madrid (İspanya)