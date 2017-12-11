Galatasaray'ın Felipe Luis için yapacağı teklifi belli oldu

Sol bek transferi için harekete geçen Galatasaray, Atletico Madrid’de forma giyen Filipe Luis’i kadrosuna katmak istiyor

32 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgilenen Galatasaray’ın, Luis’i kadrosuna katmak için yapacağı teklifi hazırladığı bildirildi.Fanatik'in haberine göre; göre oyuncudan olumlu yanıt almasına kesin gözüyle bakılan Aslan, önümüzdeki günlerde Atletico’nun da kapısını çalacak ve resmi teklifini karşı tarafa iletecek.Galatasaray, 2019’da Kırmızı-Beyazlılar'la sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncuya yıllık 3.5 milyon Euro vermeyi planlıyor. Sarı kırmızılı takım, bonservis olarak 4.5 milyon Euro isteyen İspanyol kulübünü de 2.5 milyon Euro vererek ikna etmeye çalışacak.