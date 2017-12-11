11/12/2017 08:59


Umut Bulut'tan tartışmalı penaltı kararına ilişkin şok açıklama

Umut Bulut

Kayserisporlu futbolcu Umut Bulut, dün akşam Beşiktaş ile oynadıkları maçta rakibinin lehine verilen penaltı kararıyla ilgili açıklama yaptı

Beşiktaş ile 1-1'lik skorla berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yapan Umut Bulut "Maça galibiyet için çıkmıştık. Önede geçtik. Sezon başından bu yana iyi mücadele ediyoruz. özellikle içeride daha iyiyiz. Taraftarımıza teşekkür ederim, bizi iyi desteklediler. Bu sene hep destekliyorlar ama bu sene stat tam doluydu." dedi.

Cenk Tosun'a müdahalesi sonrasın penaltı çalınmasına tepki göstermesiyle ilgili açıklama yapması istenen Umut Bulut, "Penaltı pozisyonu ayağına çarpmışım. Maç sırasında penaltı olmadığını düşündüm ama sanırım herkes penaltı olduğunu söylüyor. Ben de penaltı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

 

Göz altı morlukları
Göz altı morluğu tedavisi nasıl olur
Trafik sigortası
Trafik sigortasına yüzde kaç zam yapılacak
beşiktaş
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. bölüm fragmanı izle
Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalı'ın o sözleri törene damga vurdu
İlgili Haberler
beşiktaş

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri

Filipe Luis

Galatasaray'ın Felipe Luis için yapacağı teklifi belli oldu

Beşiktaş

Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor kura çekimi ne zaman yapılacak

Galatasaray Akhisarspor maçı

Galatasaray'ın Akhisarspor'a karşı ilk 11'i belli oldu

Son Dakika Haberleri
Göz altı morlukları

Göz altı morluğu tedavisi nasıl olur

Trafik sigortası

Trafik sigortasına yüzde kaç zam yapılacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 84. bölüm fragmanı izle

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı'ın o sözleri törene damga vurdu

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Önemli olan çözüm üretebilmektir

Bizi takip eden okurlarımız anımsayacaklardır. Aylardır et konusunda yazdık. “İthalatla bu işi çözmek mümkün değil. Üretime önem vermek, sorunlara çözüm üretmek gerekir” demiştik. Tarım ve ...

Devam