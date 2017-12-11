Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor kura çekimi ne zaman yapılacak
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi bugün yapılacak kura çekimi ile belli olacak
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, bugün saat 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Kura çekilişi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndan lider olarak çıkan temsilcimiz Beşiktaş'ın, son 16 turundaki muhtemel 7 rakibi de belli oldu. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri oldu.
A Grubu: Basel (İsviçre)
B Grubu: Bayern Münih (Almanya)
C Grubu: Chelsea (İngiltere)
D Grubu: Juventus (İtalya)
E Grubu: Sevilla (İspanya)
F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
H Grubu: Real Madrid (İspanya)