Trabzonspor 3-0 Kasımpaşa maç sonucu

Soor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, rakibi Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti

Karşılaşmanın 22. dakikadasında Neumayr'ın kullandığı korner atışında savunmadan seken top ceza sahası dışının sağ çaprazında Eduok'un önünde kaldı. Eduok'un gelişine vurduğu topu kaleci Onur sağına yatarak kurtardı.

45+1. dakikada Trabzonspor öne geçti. Burak Yılmaz, Kucka'dan aldığı topla sağ kanattan ceza sahasına doğru hareketlendi. Bire birde rakibini geçen Burak, ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

Bu golden sonra santra vuruşu yapılmadı ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Mustafa Akbaş sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mustafa'nın yerine Olcay Şahan oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın 85. dakikasında N'Doye'nin yerine oyuna dahil olan Rodallega 89. dakikada Olcay'ın pasında topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Mücadelenin 90+1. dakikasında Pereira sağ kanattan taşıdığı topu kale alanı içindeki Bero ile buluşturdu. Matus Bero boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 3-0.