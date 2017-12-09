09/12/2017 12:27


Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak

Galatasaray Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta, liderliği Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, evinde rakibi Akhisarspor'u konuk edecek

Bu akşam saat 19:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Linnes, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa, Kadir, Sissoko, Soner, Olcan, Barbosa, Hora, Henrique


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