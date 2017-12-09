09/12/2017 12:24


Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a Ali Koç çağrısı

Ali Şen

Fenerbahçe’nin eski Başkanı Ali Şen, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yerini Ali Koç'a bırakması gerektiğini savundu

Ali Şen yaptığı açıklamada, “Ali Koç başkanlık için gerekli her şeye sahip. Fenerbahçeliler’de Ali Koç’a destek var. Aziz Yıldırım başkanlığa adaylığını koyuyorsa, kimse ‘Neden aday oluyorsun?’ diyemez. Kimsenin böyle bir haddi yok. Saçları beyazladı adamın. Aziz Yıldırım, Ali Koç’u yanına alsın, desin ki 20 yıldır iyisiyle kötüsüyle bu işi yapıyorum. Basın toplantısı düzenleyip ‘Benim adayım Ali Koç’tur’ desin. Yıldırım, Ali Koç’a desteğini açıklamalı. Müthiş bir şey olur. O tabloyu gören Fenerbahçeliler’in çoğu sevinçten ağlar. Yıldırım ve Koç Fenerbahçe için yan yana gelmeli. Aralarında diyalog olsun istiyorum. Fenerbahçe kulübünün sahipleri kongre üyeleri ve tribünlerdir. Ali Koç müthiş bir Fenerbahçelidir. Gençlik yıllarında New York’ta radyodan Fenerbahçe’nin maçını 90 dakika takip ettiğini biliyorum.” ifadelerini kullandı.


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