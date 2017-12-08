ATF Akademi yetenekli gençler yetişecek

ATF Akademi ile ilgili gazetemize bilgi veren Mustafa Başkal, yetenekli sporcuları yetiştirip kendi öz güvenlerini kazanıp hayatta başarılı olmaları için futbol akademisini kurduklarını söyledi

AVRUPA\LONDON - ATF Akademi ile ilgili gazetemize bilgi veren Mustafa Başkal, yetenekli sporcuları yetiştirip kendi öz güvenlerini kazanıp hayatta başarılı olmaları için futbol akademisini kurduklarını söyledi.Çocuklarımızın geleceği için onları spora yönlendirmek ve bir arada kaynaşmalarını, sosyal faaliyet içinde bulunmalarını sağlamak amaçlı bu çalışmaların yapıldığını dikkat çeken Mustafa Başkal , öğrenci velilerin de burada bir araya gelip aile ortamı oluştuğunu belirtti.

Mustafa Başkal

Mustafa Başkal “3 yaşından başlayıp 25 yaş grubuna kadar olan toplumumuzdaki yetenekli gençleri değerlendirip ATF Futbol Akademi spor ile çocuklarımıza önce güven sağlayıp sosyal hayatta başarılı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz dedi. Futbol akademisinin Kasım ayın ’dan itibaren hizmet verdiğini ifade eden Başkal, şunları söyledi; “Gençlerimizin futbol altyapılarında daha iyi eğitim almaları için koordineli, sistematik, modern antrenmanların uygulanacağı ve bunların alt yapılarını tecrübeli teknik ekibimiz tarafından yapılacaktır” diye konuştu.

ATF akademi futbolcu kazandıracak

Teknik ekibin Mustafa Başkal, Leon Usher, Saffet Başkal, Ayhan Başkal oluşmaktadır. Özelikle ATF akademi futbol takımlarına yetenekli futbolcu kazandırmak için özel çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Mustafa Başkal, akademi ile ilgili şunları söyledi; “Toplumumuzdan gelen gençlerin futbol dünyasına değer kazandıracak potansiyellerinin olduğunun farkındayız. Bu kapsamda yetenekli sporcuları futbol takımlarına kazandırabilmek amacıyla futbol akademisi kurmaya karar verdik” dedi.

Tottenham üniversitesi diplomalı

Mustafa Başkal , Tottenham Hotspor üniversitesinden diploma aldığını ,UEFA B lisansı olduğunu , Tottenham Hotspor üniversitesi 3 sene eğitim aldığını, 5-29 yaş arası gençlere 2 sene eğitim verdiğini belirtti.

Edmonton County School

Başkal, hedeflerinin yetenekli gençleri tespit ederek onlara en iyi olanakları sunmak olduğunu söyledi. Mustafa Başkal ,Edmonton County School Cambridge road Enfield EN1 1HQ çalışma yapıldığını söyledi. Antrenmanlarımız, Cumartesi günü saat 11:45-13: 00 arası yapılmaktadır dedi. İrtibat için Mustafa Başkal : 074 515 3262 telefondan ve AT-footballacademy-fb ve instagramdan ulaşabilirsiniz.

Edmonton County School Cambridge road Enfield EN1 1HQ çalışma yapılıyor

İrtibat için Mustafa Başkal : 074 515 3262 telefondan ve AT-footballacademy-fb ve instagramdan ulaşabilirsiniz.