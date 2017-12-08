08/12/2017 07:37


ABD Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı

ABD Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son uyarıda Türkiye'deki vatandaşları Kudüs protestolarından uzak durmaları yönünde bilgi yer aldı

Türkiye'deki ABD vatandaşlarına, Amerikan diplomatik temsilcilikleri çevresinde düzenlenebilecek protestolardan kaçınması uyarısı yapıldı.Açıklamada ''Türkiye'deki ABD Diplomatik Misyonu, Kudüs'ün statüsüyle ilgili ABD'nin yeni politika açıklamasının ardından, birçok grubun Türkiye'de Amerikan hükümetinin diplomatik ofislerine yönelik kitlesel protesto duyurusu yaptığının farkındadır'' denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, Adana Konsolosluğu çevresinde protestolar olabileceği, ABD yurttaşlarının bunlardan uzak durması gerektiği belirtilerek ''Bir grup ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde 7 Aralık günü saat 19.00 için protesto ilan etti'' bilgisi paylaşıldı.


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