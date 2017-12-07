Fenerbahçe yönetiminden flaş Volkan Demirel kararı

Uzun yıllar Fenerbahçe'nin kalesini koruyan tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılacağı konuşuluyor

Fenerbahçe yönetiminin sezon başında kontratını 1 yıllığına yenilediği 36 yaşındaki kaptandan çok memnun olduğu ve 1+1 yıllık ek mukavele yapmayı gündemine aldığı ifade edildi.

DEV DERBİDE YEDEK KALMIŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide yıllar sonra ilk kez yedek kulübesinde oturan Volkan Demirel'in yerine kaleyi Carlos Kameni korumuştu.