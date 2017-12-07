07/12/2017 12:38


Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta hakemleri

15. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ligin 15’inci haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:

8 ARALIK CUMA

20:00 Bursaspor – Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

9 ARALIK CUMARTESİ

14:00 Kasımpaşa – Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

14:00 Evkur Yeni Malatyaspor – Göztepe (Ali Şansalan)

16:30 Antalyaspor – Gençlerbirliği (Alper Ulusoy)

19:30 Galatasaray – Teleset Mobilya Akhisarspor (Ümit Öztürk)

10 ARALIK PAZAR

14:00 Osmanlıspor  – Aytemiz Alanyaspor (Mete Kalkavan)

16:30 Demir Grup Sivasspor – Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

19:30 Kayserispor – Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)

11 ARALIK PAZARTESİ

20:00 Atiker Konyaspor – Kardemir Karabükspor (Barış Şimşek)


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