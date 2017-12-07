Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ligin 15’inci haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:
8 ARALIK CUMA
20:00 Bursaspor – Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
9 ARALIK CUMARTESİ
14:00 Kasımpaşa – Trabzonspor (Hüseyin Göçek)
14:00 Evkur Yeni Malatyaspor – Göztepe (Ali Şansalan)
16:30 Antalyaspor – Gençlerbirliği (Alper Ulusoy)
19:30 Galatasaray – Teleset Mobilya Akhisarspor (Ümit Öztürk)
10 ARALIK PAZAR
14:00 Osmanlıspor – Aytemiz Alanyaspor (Mete Kalkavan)
16:30 Demir Grup Sivasspor – Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)
19:30 Kayserispor – Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)
11 ARALIK PAZARTESİ
20:00 Atiker Konyaspor – Kardemir Karabükspor (Barış Şimşek)