Fikret Orman Arda Turan hakkındaki iddialara son noktayı koydu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Arda Turan'ı transfer edip etmeyeceklerine dair basında çıkan haberlere yanıt verdi

Orman yaptığı açıklamada "Arda çok üst düzey bir oyuncu. Çok da sevdiğim bir çocuktur. Beşiktaş'ın şu an o bölgede çok oyuncusu var. Gündemimizde Arda Turan diye birisi yok. Arda da Türk sporu için önemli marka. Kamuoyunda hataları olabilir ama yanlış lanse ediliyor." ifadelerini kullandı.