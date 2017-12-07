07/12/2017 08:30


Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan siyah beyazlıların Son 16 Turu’nda karşılaşması muhtemel rakipleri belli oldu

Grup maçlarının tamamlanması ile diğer grupların ikincileri ile eşleşecek olan Beşiktaş’ın rakipleri arasında birbirinden güçlü ekipler de yer aldı.

İşte Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri

A Grubu: Basel (İsviçre)

B Grubu: Bayern Münih (Almanya)

C Grubu: Chelsea (İngiltere)

D Grubu: Juventus (İtalya)

E Grubu: Sevilla (İspanya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

H Grubu: Real Madrid (İspanya)

Beşiktaş’ın, kendi grubunun ikincisi olan Portekiz ekibi Porto ile eşleşme ihtimali bulunmuyor.

Kura çekimi ne zaman yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, 11 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00’te İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak. Temsilcimiz Beşiktaş’ın da yer alacağı son 16 turunda ilk maçlar 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat, rövanş maçları ise 6-7 Mart ve 13-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

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