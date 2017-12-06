06/12/2017 10:32


Vitoria Guimaraes Atiker Konyaspor maçı canlı yayın bilgileri

Vitoria Guimaraes Atiker Konyaspor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atiker Konyaspor, rakibi Vitoria Guimaraes ile karşı karşıya gelecek

Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Mücadele, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.Gruptaki diğer maçta, ikinci sıradaki Olympique Marsilya, lider Salzburg'u ağırlayacak.

Son maçlar öncesi Atiker Konyaspor 5 puanla üçüncü, Portekiz ekibi ise 4 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlıların grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 32 turuna yükselebilmesi için öncelikle maçını kazanıp, Olympique Marsilya'nın yenilmesini bekleyecek. 


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