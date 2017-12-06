Leipzig Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler
Ligde başarılı performans sergileyen siyah beyazlılar, bu akşam Almanya temsilcisi Leipzig ile devlet liginde mücadele edecek
Bu akşam saat 22.45'te başlayacak Leipzig Beşiktaş mücadelesi Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Pepe, Babel, Quaresma, Atiba ve Tolgay Arslan'ı Leipzig maçı kadrosuna alınmadı.
MUHTEMEL 11'LER
LEİPZİG: Peter, Gulacsi, Klostermann, Willi Orban, Konate, Halstenberg, Diego Demme, Ilsanker, Kampl, Poulsen, Timo Werner
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Mıtrovic, Adriano, Medel, Oğuzhan, Talisca, Lens, Orkan Çınar, Negredo