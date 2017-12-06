06/12/2017 10:14


Leipzig Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler

Leipzig Beşiktaş

Ligde başarılı performans sergileyen siyah beyazlılar, bu akşam Almanya temsilcisi Leipzig ile devlet liginde mücadele edecek

Bu akşam saat 22.45'te başlayacak Leipzig Beşiktaş mücadelesi Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Pepe, Babel, Quaresma, Atiba ve Tolgay Arslan'ı Leipzig maçı kadrosuna alınmadı. 

MUHTEMEL 11'LER

LEİPZİG: Peter, Gulacsi, Klostermann, Willi Orban, Konate, Halstenberg, Diego Demme, Ilsanker, Kampl, Poulsen, Timo Werner

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Tosic, Mıtrovic, Adriano, Medel, Oğuzhan, Talisca, Lens, Orkan Çınar, Negredo


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