RB Leipzig Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Süper Lig'de son olarak Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, bu akşam Şampiyonlar Liginde rakibi RB Leipzig'e karşı ter dökecek

RB Leipzig ve Beşiktaş arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor2 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

Siyah beyazlı kulüp , Vodafone Park'ta son 2 maçta hücumdaki etkili oyununu, savunmaya da yansıtmasını bildi. Geride kalan 2 karşılaşmada rakip filelere 12 gol gönderen siyah-beyazlılar, bu maçlarda kalesini de gole kapatmayı başardı.