06/12/2017 10:04


Rusya 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edildi

2018 kış olimpiyatları

Rusya, 2018 Kış Olimpiyatlarından luslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından alınan karar sonucu men edildi

İsviçre'nin Lozan kentindeki IOC İcra Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edildiği duyuruldu.Açıklamada, doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin ise 2018 Kış Olimpiyatları'na bağımsız olarak katılmasına izin verildiği belirtildi. Rus atletlerin, 2018 Kış Olimpiyatları'nda "Rusya'dan katılan olimpik atlet" adıyla mücadele edeceği ifade edildi.


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