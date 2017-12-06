06/12/2017 07:30


Beşiktaş'ın devler ligindeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde A, B, C ve D gruplarında oynanan maçların ardından Beşiktaş'ın da muhtemel rakipleri belli oldu

A, B, C ve D gruplarında bir üst tura yükselen takımlar arasında Basel, Bayern Münih, Chelsea ve Juventus, Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri arasında yer aldı. Öte yandan H grubunu lider tamamlamayı garantileyen Real Madrid de siyah beyazlı ekibin muhtemel rakipleri arasında yerini almıştı.

İŞTE GECENİN MAÇLARINDAN TOPLU SONUÇLAR

A GRUBU

Benfica 0-2 Basel / (Mohamed Elyounouss 5′, Oberlin 65′)

Manchester United 2-1 CSKA Moskova (Alan Dzagoev 45′, Romelu Lukaku 64′, Rashford 66′)

B GRUBU

Bayern Münih 3-1 Paris Saint-Germain / (Lewandowski 9′, Tolisso 38′ 69′, Mbappe 50′)

Celtic 0-1 Anderlecht (Jozo Simunovic k.k. 62′)

C GRUBU

Chelsea 1-1 Atletico Madrid (Saul Niguez 56′, Hazard 76′)

Roma 1-0 Qarabağ Ağdam (Perotti 53′)

D GRUBU

Barcelona 2-0 Sporting Lisbon ( Paco Alcacer 59′, Mathieu k.k. 90+3′)

Olympiakos 0-2 Juventus / (Cuadrado 16′, Bernardeschi 90′)


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