05/12/2017 16:53


Galatasaray'da Igor Tudor'un geleceği belli oldu

Igor Tudor

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'un geleceği hakkında açıklama yaptı

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:"Kötü performans hem taraftarları hem de yönetimi kurulunu çok üzdü. Yapmamız gereken hatalarımızı tespit etmek ve performansımızı daha yukarı çekmek için gereğinin yapılması. Teknik kadronun hatası varsa dikkati çekilmesi suretiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu tür durumlarda silbaştan her şeyi yapmak ve hoca değiştirmek doğru değil. Herhangi bir antrenör değişikliği söz konusu değildir. Ligin başındaki performansımızı yakalamak için hareket ediyoruz.Takımın şampiyonluğa inancı tam. Bu performansı yükseltmek için gerekli müdahaleleri yapıyoruz.Sayın Terim'le görüşmedik. Böyle bir arayış içinde de değiliz. Zaten o da bunu yalanladı. Evet, bazı maçlarda hatalar yapıldı ama teknik kadro da bu hataları düzeltecek ve şampiyonluk yolunda devam edeceğiz.

Ben size şu kadarını söyleyebilirim, bizi üzen, kötü sonuçlar aldığımız maçlar oldu ama çok iyi olduğumuz bir dönem de vardı. Bunu unutmayalım. Biz gereken dersleri çıkarıyoruz. Hiçbir Galatasaraylı'nın buna şüphesi olmasın."


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