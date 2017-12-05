Fenerbahçe'de Bursaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'de rakibi Bursaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları başladı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk yarım saati basına açık olarak yapılan antrenmanda, Fernandao, Soldado ve Janssen de yer aldı. Soldado ve Janssen ilk bölümde takımla birlikte çalışırken, çalışmanın ikinci bölümünde salonda çalıştı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümü ise taktik ağırlıklı geçti. 5'e 2 top kapma çalışması sırasında sağ dizinde sakatlığı bulunan Janssen, uzun süre kulüp doktoruyla konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce, 'Polis Candır' projesi kapsamında Üsküdar Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencileri, antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman da, tesislere gelen polislerle bir süre sohbet etti. Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Fenerbahçe, yarın basına kapalı olarak çalışacak.