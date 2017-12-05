05/12/2017 15:39


Beşiktaş kafilesi Almanya'ya 5 eksikle gitti

Beşiktaş

Şampiyonlar Liginde rakibi Leipzig ile mücadele edecek Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadroya dahil edilmedi

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil'in başkanlık ettiği kafileye siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in 19 oyuncuyu dahil ettiği bildirildi.Beşiktaş son idmanını bugün TSİ 21.30'da maçın oynanacağı Red Bull Arena'da yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş ise TSİ 21.00'de basın toplantısı düzenleyecek.Siyah-beyazlılar maçın ardından İstanbul'a dönecek. Şenol Güneş; Pepe, Babel, Quaresma, Atiba ve Tolgay, Leipzig maçı kadrosuna dahil etmedi.


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