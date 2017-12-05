05/12/2017 14:43
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Süper Lig'de son haftalarda düşüş yaşayan ve liderliği Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'ın şampiyonluk oranı düştü
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta geride kalırken şampiyonluk oranları yine değişti. Takımların elde ettiği puanlar sonucu sürpriz oranlar ortaya çıktı.
Liderliği kaybeden Galatasaray'ın oranı yükseldi: 2.00
Yeni lider Başakşehir'in oranı 4.00'dan 3.50'ye indi.
Beşiktaş: 4.10
Fenerbahçe: 5.25
Kayserispor: 30.00
Göztepe: 60.00
Akhisarspor: 75.00