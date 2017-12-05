Emniyet Müdürlüğü o polis hakkında inceleme başlattı

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Karabükspor ile Göztepe arasında oynanan mücadelede Göztepe taraftarlarına üçlü çektiren polisle ilgili inceleme başlatıldı

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın 2 Aralık Cumartesi günü Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynandığı hatırlatılarak şöyle denildi: "Maç sonunda sosyal medya hesaplarında Göztepe taraftarına, 'Polis amiri tribüne üçlü çektiriyor' başlığı adı altında yayınlanan video ile ilgili basın açıklaması yapılmasına gerek duyulmuştur. Saat 16.30'da ilimizde oynanan Süper Lig futbol müsabakası güvenlik tedbirleri için, çevre illerden takviye personel talep edilmiş olup, sosyal medyaya da ilimize takviye olarak gelen personelin görüntüleri yansımıştır. Konu ile ilgili personelin bağlı olduğu ile bilgi verilerek gerekli inceleme başlatılmıştır."