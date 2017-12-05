Beşiktaş'tan İngiltere'de Talisca pazarlığı

Süper Lig'de geçtiğimiz yıl şampiyon olan Beşiktaş, şampiyonlukta büyük katkısı olan Talisca'yı bırakmak istemiyor

Geçtiğimiz günlerde başkan Fikret Orman’ın İngiltere’ye kızını ziyarete gittiğinde transfer çalışmaları yaptığı hatta Arsenal’ın golcüsü Olivier Giroud ile ilgilenildiği gündeme gelmişti. Ancak Fanatik’in haberine göre Orman’ın İngiltere’de transfer görüşmesi yapmadığı Talisca’nın bonservisini alabilmek için Benfica Kulübü Başkanı Luis Filipe Vieira ile buluştuğu ortaya çıktı.

Orman, Benfica ile sözleşmesi 2019 sezonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncu için konulan 25 milyon Euro’luk opsiyon maddesini kullanmak istemiyor. Bu durumu da başkan Orman’ın Vieira ile yaptığı görüşmede açıkça dile getirdiği belirtildi.