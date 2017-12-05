05/12/2017 10:13


Olimpik milli halterci gece kulübünde öldürüldü

Edwin Mosquera

Kolombiyalı olimpik milli halterci Edwin Mosquera ülkesinin batısındaki Valle Del Cauca eyaletinin Palmira şehrinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti

Edwin Mosquera’nın silahlı saldırıda önce dizinden yaralandığı, ardından da başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirtildi.Kolombiya Halter Federasyonu yetkilileri, federasyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada olayı doğrularken, sporcunun ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Emniyet güçleri, Mosquera’nın katilinin yakalanması için bilgi sağlayacaklara 2 bin 500 dolar para ödülü veriyeceğini açıkladı.

Brezilya’nın Rio kentinden düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları’nda 69 kiloda podyuma çıkan sporcu, genel sıralamada 7’nci olmuştu. 32 yaşındaki halterci, Rio Olimpiyatları öncesinde ABD’nin Houston kentinde düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanmıştı.


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