05/12/2017 08:27


Taraftarlar Fatih Terim'in evini bastı işte Terim'in cevabı

fatih terim

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a karşı alınan mağlubiyetin ardından taraftarlar Fatih Terim'in takıma geri dönmesi için elinden geleni yapıyor

Bir grup Galatasaray taraftarı, tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in evinin önüne giderek “Geri dön” çağrısı yaptı.Yaklaşık 20 kadar taraftar; meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde Fatih Terim’in evinin önünde toplandı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, burada bir süre Fatih Terim lehine tezahüratlarda bulundu. Daha sonra ise Fatih Terim taraftarların yanına geldi.

Sarı-kırmızılı taraftarların, “Hocam sizi çok özledik. Yarım kalan bir işimiz var” sözleri üzerine Terim, “Çocuklar ayağınıza sağlık. Hepinizi seviyorum.Allah’a emanet olun. Takımınıza sahip çıkmaya devam edin. Doğrusu neyse o olsun. Öpüyorum hepinizi” dedi.


Nazmiye Muratlı
Milli halterci Dünya Şampiyonasında ikincilik elde etti
cumhurbaşkanı erdoğan
Taşeron işçiye kadro müjdesi
petrol rezervi
Son dakika 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu
Saakashvili
İntihar etmek isteyen eski devlet başkanı gözaltına alındı
reza zarrab davası
Reza Zarrab soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor
İlgili Haberler
Nazmiye Muratlı

Milli halterci Dünya Şampiyonasında ikincilik elde etti

Talisca

Beşiktaş'tan İngiltere'de Talisca pazarlığı

Edwin Mosquera

Olimpik milli halterci gece kulübünde öldürüldü

Abdurrahim Albayrak

Galatasaraylı eski yöneticiden Fatih Terim hakkında açıklama

Son Dakika Haberleri
cumhurbaşkanı erdoğan

Taşeron işçiye kadro müjdesi

petrol rezervi

Son dakika 1 milyar tonluk petrol rezervi bulundu

Saakashvili

İntihar etmek isteyen eski devlet başkanı gözaltına alındı

reza zarrab davası

Reza Zarrab soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor

 Yazarlarımız
turker erturk

Yakında Bombalar Türkiye'de Patlayacak

Geçen hafta İsrail, İran’ın Suriye’deki üssünü vurdu. Ortadoğu çok önemli gelişmelere gebe! Yakında bölge Türkiye dahil ateş topuna dönebilir ama Türkiye’deki iktidar hem meselenin ayırdında ...

Devam